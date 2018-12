später lesen Pippi machen wird zur Sachbeschädigung Erst boshaft an Auto uriniert, dann Antenne abgebrochen FOTO: dpa/dpaweb / Armin Weigel FOTO: dpa/dpaweb / Armin Weigel Teilen

Das war eindeutig ein falscher Ort, um sich zu erleichtern, gefolgt auch noch von einer Sachbeschädigung: In der Nacht zu Sonntag „urinierte ein 28-jähriger Mann aus Heusweiler in Walpershofen vor einer Gaststätte zunächst gegen ein Fahrzeug und brach dann an dem gleichen Fahrzeug die Antenne ab“, heißt es im Polizeibericht.