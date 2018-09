später lesen Unfall gebaut und abgehauen Polizei ermittelt nach Unfallflucht FOTO: picture alliance / dpa / Patrick Pleul FOTO: picture alliance / dpa / Patrick Pleul Teilen

Die Polizei fahndet nach einem Verkehrsteilnehmer, der am Mittwoch um 21.10 Uhr gegen ein auf dem Gehweg installiertes Verkehrsschild geprallt ist. Und zwar in der Walpershofer Straße in Riegelsberg, unmittelbar nach dem Einmündungsbereich Saarbrücker Straße (B 268). An der Unfallstelle wurde ein Kühlergrill, vermutlich vom Fahrzeug des Verursachers, sichergestellt. red