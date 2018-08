später lesen Auito gerammt und abgehauen Polizei ermittelt nach Unfallflucht in Riegelsberg FOTO: dpa / Stefan Puchner FOTO: dpa / Stefan Puchner Teilen

In der Hixberger Straße in Riegelsberg ist ein am Fahrbahnrand geparkter BMW 320i beschädigt worden. Wie die Polizei meldet, geschah dies zwischen vergangenem Samstag, 19.30 Uhr, und Sonntag, 0.25 Uhr. red