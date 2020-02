Unfall in Riegelsberg : Corsa rammt Polo, 19-Jährige überschlägt sich mit ihrem Pkw

Bei einem Unfall in der Hixberger Straße in Riegelsberg wurden beide Fahrer verletzt. Foto: dpa/Stefan Puchner

Riegelsberg Ein 39-Jähriger fährt in Riegelsberg von einer Tankstelle los. Er übersieht das Auto einer 19-Jährigen. Der Opel Corsa berührt den VW Polo. Der überschlägt sich.

Glück im Unglück hatte eine 19-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 11. Februar, in Riegelsberg. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, überschlug sich die Frau mit ihrem VW Polo in der Hixberger Straße in Höhe der dortigen Tankstelle. Gegen 10.45 Uhr wollte ein 39-Jähriger mit seinem Opel Corsa das Gelände der Tankstelle verlassen. Nach Angaben der Polizei übersah er dabei den VW Polo. Der Opel Corsa touchierte das Fahrzeug der 19-Jährigen hinten rechts. Die junge Frau versuchte gegen zu lenken. Dabei überschlug sich ihr Pkw – und kam dann auf dem Bürgersteig zum Stehen.