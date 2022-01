Sogenannte „Spaziergänger“ auch in Riegelsberg : Unangemeldete Demo gegen Coronamaßnahmen

Riegelsberg Etwa 50 Leute als „Spaziergänger“ in Riegelsberg.

Inzwischen gibt es in Deutschland zahlreiche Demonstrationen von Gegnern der Impfpflicht und/oder des Impfens, die sich gegen eine nach Meinung der Teilnehmer zu rigide Politik im Kampf gegen die Corona-Pandemie richten. Auch in Riegelsberg formieren sie sich inzwischen und rufen in den sozialen Netzwerken zu sogenannten „Spaziergängen“ auf, bei denen es sich faktisch um Demonstrationen handelt. Mit Plakaten wie „Ich lasse mich nicht impfen“ starten sie am Rathaus und marschieren durch die Wolfskaulstraße, den Ronnertweg, über die Rathausstraße zurück zum Startpunkt. Am vergangenen Montag, 24. Januar, fand ein solcher „Spaziergang“ zum dritten Mal in Folge statt – mit wachsender Teilnehmerzahl. Zuletzt wurden rund 50 Demonstranten gezählt.