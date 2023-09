Volleyball Warum der Meister-Trainer plötzlich hinwirft

Damit war nicht zu rechnen: Knapp eine Woche vor dem Saisonauftakt an diesem Samstag um 20 Uhr beim TuS Kriftel II ist beim Volleyball-Regionalligisten TV Walpershofen Trainer Michael Weber von seinem Amt zurückgetreten. Weber hatte den Club vergangene Runde zur Meisterschaft in der Oberliga, dem damit verbundenen erstmaligen Aufstieg in die Regionalliga und im September 2022 zum Saarlandpokal-Sieg geführt.