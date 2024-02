Volleyball Gute Bilanz – trotzdem im Abstiegskampf

Walpershofen · Der TV Walpershofen hat in der Volleyball-Regionalliga Südwest mehr Spiele gewonnen als verloren. Trotzdem muss der Aufsteiger um den Klassenverbleib bangen. An diesem Samstag steht die wichtigen Partie beim TV Feldkirchen an.

02.02.2024 , 14:54 Uhr

Kann im Abstiegskampf nicht mehr für den Aufsteiger am Netz hochsteigen und den Ball ins gegnerische Feld schmettern: Carsten Trenz (hinten rechts) wird dem TV Walpershofen in den verbleibenden sieben Saisonspielen fehlen. Der Mittelblocker hat sich einen Kreuzbandanriss zugezogen. Foto: Thomas Wieck

Von Philipp Semmler

Das gibt es äußerst selten: Obwohl die Volleyballer des TV Walpershofen in der Regionalliga Südwest eine positive Bilanz von acht Siegen und sieben Niederlagen haben, befindet sich der Aufsteiger im Abstiegskampf. Als Tabellensiebter mit 22 Punkten haben die Saarländer einen Zähler Vorsprung auf Rang zehn, den ersten Abstiegsplatz. Auf dem steht Eintracht Frankfurt. Mindestens zwei Mannschaften steigen ab. Je nachdem wie viele Drittliga-Absteiger es gibt, könnte es einen zusätzlichen Absteiger aus der Regionalliga Südwest geben.