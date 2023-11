Volleyball Drei Regionalliga-Siege in Serie für Aufsteiger TV Walpershofen

Der TV Walpershofen findet sich immer besser in der Volleyball-Regionalliga Südwest zurecht: Der Mannschaft von Spielertrainer Arndt Bennoit gelangen am Doppelspieltag am Wochenende zwei Heimsiege. Zunächst bezwang der Aufsteiger am Samstag vor 60 Zuschauern in Heusweiler den Tabellenvorletzten Eintracht Frankfurt mit 3:2 (25:18, 21:25, 25:21, 19:25, 15:13). Am Sonntag legte der Neuling dann ein gleicher Spielstätte und vor derselben Anzahl an Zuschauern einen 3:0-Sieg gegen Schlusslicht VJF Frankfurt II nach (25:17, 25:21, 25:18). Dem TV Walpershofen gelangen damit 14 Tage nach dem 3:1-Erfolg gegen die TG Hanau die Heimsiege Nummer zwei und drei. In der Tabelle kletterte der Aufsteiger dadurch auf Rang acht.