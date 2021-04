Tiere sind uns lieb - und teuer : Was das Umsiedeln von Eidechsen kostet

Riegelsberg Wie’s nun mit den Eidechsen am Schwarzen Weg in Riegelsberg-Walpershofen weitergeht, ist noch nicht entschieden. Soweit das Bauamt mit dem LUA übereingekommen ist, wird das Ganze zunächst beobachtet; gegebenenfalls müssten die Tiere von Fachleuten eingefangen und womöglich auf der anderen Seite des Saarbahn-Damms wieder ausgesetzt werden.

Über die anfallenden genauen Kosten lassen sich, ohne endgültige Pläne, nur schwer Aussagen treffen. Zum Vergleich: In der bayrischen Stadt Nittenau in der Oberpfalz mussten Zauneidechsen im Herbst 2017 für den Bau eines Radwegs umgesiedelt werden, das kostete etwa 15 000 Euro. Im selben Jahr berichtete der „Spiegel“ davon, dass das Umsiedeln von Eidechsen für eine neuen Trasse im Rahmen des Projektes „Stuttgart 21“ die Deutsche Bahn – einschließlich Gutachten und Grundstückskäufen – 15 Millionen Euro kosten würde. Und in Berlin-Spandau wurden voriges Jahr im Zuge eines Bauprojektes Eidechsen für 150 000 Euro umgesiedelt, wobei die Pflege des neuen Gebietes für 25 Jahre miteinbezogen war – also im Vergleich zu Stuttgart ein echtes Schnäppchen.