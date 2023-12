Feuerwehreinsatz in Riegelsberg Szenen wie in einem Film

Es sah aus wie in einem Kinofilm: Ein brennendes Auto, licherloh in Flammen stehend, und eine viele Meter lange brennende Kraftstoffspur bis zum nächsten Kanaleinlauf. Die Freiwillige Feuerwehr Riegelsberg wurde am frühen Freitagmorgen gegen 5.45 Uhr wegen des Pkw-Brandes alarmiert – der Wagen stand im Riegelsberger Ortsteil Walpershofen an einem Wohngebäude in die Kurzenbergstraße. Es handelte sich um das Auto eines Zeitungszustellers, das Fahrzeug war während der Fahrt in Brand geraten. Der Fahrer und seine Beifahrerin konnten das Auto noch rechtzeitig abstellen und sich unverletzt in Sicherheit bringen, erklärte Feuerwehrsprecher Pascal Altmayer nach dem Einsatz.