Ralph Schmidt (CDU): „Wir wollen die breite Akzeptanz der Bevölkerung. Deshalb wäre es klug und taktisch sinnvoll, den Ortsrat dazu zu benutzen, das Thema im Ort zu diskutieren.“

Stephan Lehberger (Grüne): „Es sollte doch für Ortsvorsteher Werner Hund ein Leichtes sein, alle Irritationen im persönlichen Gespräch auszuräumen.“ Und: „Der Seniorentreff ist zwar in Walpershofen, gilt aber für ganz Riegelsberg, Ortsbezirke spielen da keine Rolle, Ortsräte auch nicht.“

Frank Schmidt (SPD): „Der Ortsrat ist nicht anzuhören, da es um die Gesamtgemeinde und nicht um einen einzelnen Ortsteil geht.“

Patricia Dillinger (Linke): „Ich plädiere dafür, das Projekt schnellstmöglich anzugehen und besser heute als morgen umzusetzen.“

Dr. Volker Christmann (CDU): „Der Bürgermeister hat gesagt, er habe ein Jahr lang an der Sache gearbeitet. Warum hat er es nicht geschafft, in dieser Zeit auch die Ortsräte einzubinden?“

Birgit Huonker (Linke): „Alle wollen etwas Gutes für unsere Senioren. Keiner hat was gegen das Konzept oder die Örtlichkeit. Aber wir hauen uns hier wegen eines einzigen Monats auf die Köpfe.“

Stephan Müller-Kattwinkel (CDU): „Es ist schade, dass wir hier so lange über das KSVG diskutieren und unsere Ortsräte diskreditieren. Dann sollte man die Ortsräte halt abschaffen, wenn man sie nicht hören will.“

Dennis Detzler (CDU): „Uns geht es nicht darum, irgendetwas zu verzögern, sondern darum, mehr Akzeptanz für das Projekt zu schaffen.“

Klaus Häusle: „Ich bedauere es, dass ein Projekt, das von allen Seiten so große Unterstützung findet, so mühevoll auf den Weg gebracht wird. Es ist schade, wenn so große Einstimmigkeit besteht, dass man so über den Weg streitet.“

