Streit um geplantes Neubaugebiet : Wohnraum im Wettbewerb mit Natur

(dg) Die RAG Montan Immobilien GmbH will ein neues Wohngebiet im Bereich der Hahnenstraße entwickeln. Auf dem sieben Hektar großen Areal sollen rund 70 Häuser entstehen. Der Gemeinderat hat im Dezember das Planverfahren einstimmig auf den Weg gebracht. Eine Bürgerinitiative, die BI Feuchtwiese, möchte die Bebauung verhindern. Wir sprachen mit deren Sprecher Sascha Cavelius.

Es soll dort also schützenswerte Pflanzen und Tiere geben?

Gemeinde und RAG führen die hohe Nachfrage nach Bauland als Argument für die Erschließung des Baugebietes an.

Cavelius: Zurzeit herrscht eine der Niedrigzinspolitik geschuldete hohe Nachfrage nach Bauland. Das ist unbestritten. Der Landesentwicklungsplan Siedlung für Riegelsberg verlangt Wohnfläche. Allerdings wird immer nur der Bruttobedarf angeführt. Durch Sterblichkeit oder Umzug in Seniorenheime werden laufend Bestandsimmobilien frei. Natürlich nicht auf einmal. Nachnutzungskonzepte und öffentliche Anreize zur Marktzuführung von Bestandsimmobilien müssen von der Politik vorangebracht werden. Immer mehr Menschen wohnen alleine in ihren Häusern. Der Flächenbedarf pro Person ist in den vergangenen Jahren sehr stark gewachsen. Das alles geht zu Lasten der nachfolgenden Generationen.