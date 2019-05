Riegelsberg : Briefwahl zur Stichwahl

Stichwahl um den Einzug ins Riegelsberger Rathaus: Briefwahl jetzt möglich. Foto: M.Becker/dpa. Foto: dpa/Marius Becker

Riegelsberg Zur Stichwahl um das Amt des Riegelsberger Bürgermeisters – und weiterer Bürgermeister im Saarland – kommt es am Sonntag, 9. Juni. Der Gemeindewahlleiter informiert für Bürger, die eine Briefwahl machen möchten: Wer schon für den ersten Wahlgang am 26. Mai einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen beantragt hatte, der erhält in Riegelsberg die entsprechenden Unterlagen auch rechtzeitig vor der Stichwahl zugesandt.

Ein neuer Antrag muss in diesem Fall nicht gestellt werden.

Wer noch keinen Antrag gestellt hat, der kann dies für die Stichwahl noch tun, auch online unter www.riegelsberg.eu. In jedem Fall sollte die Zeit für den Postweg berücksichtigt werden. Ein persönlicher Briefwahl-Antrag ab Mittwoch, 29. Mai, 8 Uhr, im Wahlamt des Riegelsberger Rathauses (Sitzungssaal) möglich. Dort kann auch direkt abgestimmt werden.