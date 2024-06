Tierfreunde Spendenkampagne für Riegelsberger Gnadenhof

Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten betreibt Andrea Glomba einen Gnadenhof – ehrenamtlich, in der Freizeit. Auf dem zwei Hektar großen Gelände hinter dem Wohnhaus im Riegelsberger Ortsteil Walpershofen leben Enten, Hühner, Zwergschafe, Vögel, Fische und Wasserschildkröten. Am Vortag, erklärt die 46-Jährige am Telefon, habe sie auch zehn Wellensittiche aufgenommen. Der bisherige Besitzer ist verstorben.