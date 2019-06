Erneute Auszählung der Bürgermeister-Stichwahl : Klaus Häusle bleibt Bürgermeister von Riegelsberg

Riegelsberg Eigentlich wollte der Riegelsberger Gemeindewahlausschuss am Dienstagabend im Rathaussaal in öffentlicher Sitzung nur das amtliche Endergebnis der Bürgermeister-Stichwahl bekanntgeben. Doch dem Ausschuss wurde ein Strich durch die Rechnung gemacht und eine Nachtschicht beschert.

Zudem kritisierte die CDU, dass die Briefwahlunterlagen nach dem ersten Wahldurchgang erst freitags abgeschickt worden sind (in anderen Kommunen wurden sie bereits dienstags abgeschickt). Im Vorfeld der Wahlausschusssitzung hatte Benjamin Schmidt gegenüber der SZ berichtet, das ihm folgender Fall bekannt geworden sei: Ein Wähler, der wegen einer geplanten Pfingst-Reise Briefwahl beantragt hatte, habe die Unterlagen am Freitag noch nicht gehabt und wollte daher die Briefwahl direkt im Rathaus vornehmen. Das habe man jedoch verwehrt, weil die Unterlagen unterwegs seien. Der Wähler habe daher die Abreise auf Samstag verschoben - da seien die Unterlagen dann auch im Briefkasten gewesen. Dem widerspricht jedoch Gemeindewahlleiter Jürgen Knipper in einer Mail am Mittwochvormittag wehement: „Diesen Fall hat es am Freitag vor dem Pfingstwochenende nicht gegeben“, und er betont: „Alle Unterlagen sind am Freitag nach dem Vatertag zur Post gegeben worden, also eine Woche vor dem Pfingstwochenende.“ Der Wahlbrief sei besagtem Bürger am Samstag, 1. Juni, und nicht erst eine Woche später zugegangen. Der Verwaltung sei der Name der betreffenden Person bekannt.