Gut erhaltenes zu niedrigen Preisen : Auch Gebrauchtwarenbörse Guddes in Walpershofen ist offen

Schnappschuss aus dem Jahr 2018 im Sozialkaufhaus Guddes in Riegelsberg-Walpershofen. Foto: Fred Kiefer

Riegelsbe Die Gebrauchtwarenbörse Guddes im Riegelsberger Ortsteil Walpershofen (Am Mühlengarten 4) bleibt auch unter den geänderten „Corona-Regeln“ geöffnet. Das Sozialkaufhaus hatte entsprechende Anfragen bekommen und teilt daher mit: „Unsere Gebrauchtwarenbörse ist – als soziale Einrichtung – von der Corona bedingten Schließung ausgenommen.“ Wer in Not sei und Möbel, Kleidung oder Haushaltswaren benötige, für den sei man da.

Geöffnet ist montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr. Kunden müssen sich jedoch anmelden, Tel. (0 68 06) 9 52 15 44. Es sind nur Besuche von Einzelpersonen, gegebenenfalls mit maximal einer Betreuungsperson zugelassen. Es gelten wie üblich Maskenpflicht, Hände-Desibfizieren und Abstandhalten.

Ziel des Sozialkaufhauses ist nach eignen Angaben: „Guddes bietet arbeitslosen Menschen soziale Integration, Qualifizierung und Beschäftigung, sowie Unterstützung bei der Arbeitssuche. Und Guddes ermöglicht Menschen, deren Einkommen zu gering ist, um Waren aus erster Hand zu kaufen, notwendige Gebrauchsgüter des täglichen Bedarf und darüber hinaus Dinge, die das Leben angenehmer machen, zu niedrigsten Preisen zu erstehen.“

Im Bestand des Sozialkaufhauses findet man Kleinmöbel, Elektro- und Elektronikgeräte, Kleidung, Haushaltsgeräte und sonstige für den Haushalt benötigte Dinge, wie zum Beispiel Geschirr. Ein Vorteil sei auch, dass die Umwelt geschont werde, weil viele gebrauchte und noch brauchbare Sachen nicht weggeworfen sondern weiterhin verwendet werden.