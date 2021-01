Gebrauchtwarenbörse : Sozialkaufhaus GUDDES bleibt geöffnet

Die Gebrauchtwarenbörse GUDDES im Riegelsberger Ortsteil Walpershofen (Am Mühlengarten 4) bleibt geöffnet: „Wenn Sie in Not sind und Möbel, Kleidung oder Haushaltswaren benötigen, sind wir für Sie da“, teilt GUDDES mit.

