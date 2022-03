Petri Heil : Silke Zimmer bleibt Chefin der Riegelsberger Angler

Riegelsberg Silke Zimmer, seit drei Jahren Vorsitzende der Angelsportfreunde Riegelsberg (ASF), bleibt Vorsitzende der Riegelsberger Angler. Auf der Jahreshauptversammlung im Vereinsheim bestätigten die Mitglieder Silke Zimmer einstimmig im Amt.

Neben ihr führt nun Eduard Zimmer als zweiter Vorsitzender in Zukunft den Verein. Des Weiteren gehören dem Vorstand an: Walter Tritt (Kassenwart), Dr. Mario Weyland (1. Kassenprüfer), Onofrio Zarcone (2. Kassenprüfer), Sven Krotten (1. Gewässerwart), Sebastian Maas (2. Gewässerwart), Florian Nüßgen (Sportwart), Nico Zarcone (stellvertretender Sportwart), Sascha Himbert (1. Jugendwart), Horst Grewenig (stellvertretender Jugendwart), Erwin Ziegler (Gerätewart), Rainer Lackes und Martin Alt (Organisationsteam), Saskia Zimmer (Schriftführerin).

Das Team sei verjüngt worden, erklärte Zimmer. Ein besonderer Fokus der Vorstandsarbeit werde in den kommenden Jahren auf der Modernisierung von Vereinsstrukturen und dem Aufbau eines Jugend- und Sportbereichs liegen, kündigte Zimmer an.

In ihrem Tätigkeitsbericht – wegen Corona waren nur 17 Mitglieder anwesend – berichtete Zimmer über die Aktivitäten 2021. Sie dankte allen Helfern, die sich bei der Sanierung der großen Weiheranlage und deren Instandhaltung über das gesamte Jahr „außerordentlich“ engagiert haben.

Dass die ASF Riegelsberg auch in den aktuell schwierigen Zeiten aktiv sind, zeigt ein Blick in den Veranstaltungskalender 2022. Am 3. April geht es los mit dem „Anangeln“. Im Verlauf des Jahres sind insgesamt zwölf Veranstaltungen vorgesehen.