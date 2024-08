Serie Kuriose Feuerwehreinsätze Rettung eines 400-Kilo-Mannes

Riegelsberg · Feuerwehrleute in Walpershofen müssen nicht lange nachdenken, wenn man sie nach ihrem kuriosesten Einsatz fragt. Der schaffte es sogar in die japanischen Medien, war in England in der Zeitung und wurde später bei RTL unter Mitwirkung des Betroffenen verfilmt.

22.08.2024 , 16:44 Uhr

Riegelsbergs Wehrführer Volker Klein und Feuerwehrmann Pascal Altmeyer in Walpershofen vor dem Haus, aus dem 2023 ein 400 Kilo schwerer Mann gerettet wurde. Foto: BeckerBredel

Von Frank Bredel