Umstrittene Urnenwand : Eine Schiffsreise in die Ewigkeit

Eine Schiffsreise in die Ewigkeit

Als „Arche“ bezeichnet die Gemeinde Riegelsberg die neue Urnenwand auf dem Waldfriedhof Riegelsberg, die am Donnerstag eingeweiht wurde. Foto: BeckerBredel

Riegelsberg Die neue, 145 000 Euro teure Urnenwand auf dem Riegelsberger Friedhof wird „Arche“ genannt und hat die Form eines Bootes.

Ein Schiff für die Verstorbenen? Auf dem Friedhof der Gemeinde Riegelsberg wurde am Donnerstag eine neue Urnenwand eingeweiht, deren Gestaltung nicht ganz unumstritten ist: Die Riegelsberger „Arche“ erinnert in ihrer Form an ein Schiff.