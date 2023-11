Phantombilder veröffentlicht Polizei sucht betrügerische „Dachdecker“ von Riegelsberg

Die Polizei sucht mit Hilfe von Phantombildern nach Betrügern. Es geht um betrügerische angebliche Dachdecker. Sie hatten ihrem Opfer am 20. Mai – es war ein Samstag – angeboten, an dessen Haus in der Überhofer Straße in Riegelsberg im Saarland das Garagendach für 800 Euro zu sanieren, einschließlich der Entsorgungskosten für die alten Eternitplatten.