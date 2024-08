Arbeiten an Trasse im Zeitplan Saarbahn fährt bald wieder durchs Köllertal

Bekanntlich gibt es derzeit eine wandernde Großbaustelle mit Vollsperrung in der Saarbrücker Straße (B 268) in Riegelsberg (die SZ berichtete). Dort wird unter anderem die Ortsdurchfahrt saniert und am Trinkwassernetz gearbeitet. Parallel dazu „hat die Saarbahn ein Gleis an den Haltestelle Riegelsberg Rathaus und beide Gleise ab der Haltestelle Riegelsberg Kirchstraße in Richtung Saarbrücken erneuert“, schildert die Pressestelle des Unternehmens.