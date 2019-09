Menschen im Regionalverband : Bürokauffrau liebt den Wrestling-Kampf

Riegelsberg Dana Leick aus Riegelsberg ist seit der Kindheit von diesem Sport fasziniert und will im Ring große Erfolge feiern.

Das Interesse der jungen Frau am Wrestling hielt seit ihren Kindertagen an, und als sie per Facebook auf die CoW (Championship of Wrestling) Saarland/Rheinland-Pfalz aufmerksam wurde, wollte sie unbedingt mitmachen. „Ich war 17, wir setzten uns ins Auto und fuhren nach Birkenfeld, wo die Wrestler trainierten.“ Dana war die einzige Frau und kämpfte im Training nur gegen Männer. „Die wollten mir nicht wehtun, aber der Trainer sagte: Geht nicht so zimperlich mit ihr um. Wenn sie Wrestlerin werden will, muss sie einstecken können“, erzählt sie. Dana konnte einstecken und entwickelte einen großen Ehrgeiz. Schnell knüpfte sie Kontakte zu Wrestlern aus anderen Ligen, trainierte unter professionellen Trainern und besuchte Wrestling-Seminare. Sie engagiert sich auch als Schatzmeisterin im Walpershofer Verein Forever Wrestling, der eng mit der CoW zusammenarbeitet und große, professionelle Wrestlingshows mit attraktivem Rahmenprogramm in Walpershofen etablieren will. Am Samstag, 19. Oktober, ab 19 Uhr, geht dort bereits die vierte große Show in der Walpershofer Köllertalhalle über die Bühne.