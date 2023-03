Kreativ-Wettbewerb des Schreibwarenherstellers BIC Erster Platz geht an das „Kreative Chaos“

Jetzt, nach dem Abschluss, hat sie den Schritt in die Selbstständigkeit ausgebaut. Langweilig werde es ihr da nicht: „Mit meiner Selbstständigkeit bin ich gut ausgelastet, durch mein abgeschlossenes Studium habe ich nun endlich Zeit, eigene Projekte umzusetzen. Zum Beispiel würde ich gerne ein Graphic Novel verfassen, das ist eine Art Comic-Roman. Außerdem möchte ich meine Fähigkeiten in der Malerei weiter verfeinern“. Das Spektrum der künstlerischen Arbeit ist bei der ehemaligen Studentin breit gefächert. Gern arbeitet sie mit Tusche, Holz, Linolschnitten oder Digitaltechnik und knüpft Teppiche mit Motiven und Symbolen, die Bilder ihrer nächtlichen Träume spiegeln. Die Selbstständige fühlt sich in ihrer momentanen Lebenslage wohl: „Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich habe. Ich mache genau das, was ich gerne mache, und kann dadurch sogar genügend Geld zum Leben verdienen. In Zukunft kann ich mir gut vorstellen, als Tattoo Artist herumzureisen und andere Studios kennenzulernen. Außerdem würde ich auch gerne meine Werke ausstellen.“