Riegelsberg und Saarbrücken im Verkehrs-Clinch Riegelsbergs Last mit den Lastwagen

Die Gemeinde Riegelsberg will sich gegen das von der Landeshauptstadt Saarbrücken (LHS) geplante Lkw-Durchfahrtsverbot in der Lebacher Straße wehren, denn Riegelsberger Ratsmitglieder befürchten dadurch – im Gegensatz zur Saarbrücker Stadtverwaltung – eine Zunahme des Schwerlastverkehrs in Riegelsberg. Im Januar hatte der Rat deshalb beschlossen, sich in dieser Angelegenheit juristisch beraten zu lassen. Diese Aufgabe wurde dem Saarbrücker Rechtsanwalt Dr. Markus Groß übertragen, der eine Stellungnahme aus juristischer Sicht erarbeitet hat und das Ergebnis nun in der Gemeinderatssitzung vortrug.