Geöffnet ist das Freibad täglich von 9 bis 14 und – mit neuen Badegästen – von 15 bis 20 Uhr für je maximal 300 Personen. Zur Minimierung direkter Kontakte sind nur Tages-Online-Tickets erlaubt (Erwachsener 3,50, Kinder und Jugendliche 1,80 Euro). Der Kauf ist bis zu sieben Tage im voraus möglich. Jahres-, Familien- und Zehnerkarten werden nicht angeboten, sollten solche Karten schon gekauft worden sein, wird deren Gültigkeit automatisch drei Monate verlängert. Kartenkauf an der Tageskasse gibt es nicht, denn dann müssten auch die Besucherdaten an der Kasse erfasst werden, und es könnte zur Gruppen- oder Schlangenbildungkommen. Geduscht werden kann in Einzelkabinen. Die Umkleidekabinen wurden reduziert. Auf der Liegewiesen und an den Sitzbänken rund ums Bad darf in 1,50 Meter Abstand verweilt werden.