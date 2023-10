Stärrkung und Wiederherstellung von Ökosystemen Riegelsberg will Naturschutz ausbauen

Dieter Hack (Grüne) wies darauf hin, dass die Bundesregierung ein Aktionsprogramm „Natürlicher Klimaschutz zur Stärkung und Wiederherstellung von Ökosystemen“ verabschiedet hat. Dieses Programm enthält insgesamt 69 Maßnahmen in zehn Handlungsfeldern. Für die Finanzierung stehen bis 2026 bundesweit insgesamt vier Milliarden Euro zur Verfügung. „Das ist ein ordentlicher Batzen, vielleicht können wir davon ein bisschen was für den Klima- und Naturschutz in Riegelsberg bekommen“, sagte Hack.