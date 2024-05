Feuerwehren im Einsatz Tragisches Feuer in Riegelsberg fordert ein Todesopfer

Gegen 1.40 Uhr war der Notruf eingegangen, dass ein Haus in der Saarbrücker Straße in Riegelsberg in Flammen stehe. Zeugen hatten auch berichtet, dass sie eine „Explosion“ gehört hätten, so später die Pressestelle des Landeskriminalamtes (LKA). Beim Eintreffen der Rettungskräfte schlugen die Flammen auf der Vorderseite des Hauses bereits aus dem Erdgeschoss, auf der Rückseite des Hauses kamen die Flammen sogar schon aus der ersten Etage des zweigeschossigen Hauses.