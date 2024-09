Riegelsberg Messer-Räuber (19) überfällt Tankstelle und verletzt Mitarbeiter mit Reizgas

Am 15. Mai versuchte der Mann zuletzt, eine Tankstelle in Habkirchen zu überfallen, brach den Versuch aber ab, als ein anderes Fahrzeug auftauchte. Zwei Tage später kehrte er maskiert und bewaffnet zurück, wurde jedoch von der Polizei gefasst, bevor er handeln konnte. Seine Wohnung in Frankreich wurde durchsucht, und er befindet sich nun in Untersuchungshaft in Saarbrücken.