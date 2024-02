Polizeibericht Schwer verletzt bei Tour mit Motorrad des Vaters

Riegelsberg · Ein 18-jähriger Motorradfahrer hat am Donnerstagabend in Riegelsberg aus Unachtsamkeit die Fahrzeugseite eines Autos gerammt. Der 56-jährige Fahrzeughalter war gerade dabei, in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen, wie Polizei mitteilt.

16.02.2024 , 16:47 Uhr

Foto: dpa/Friso Gentsch