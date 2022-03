Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine : Riegelsberg ruft zum Melden von Wohnraum auf

Riegelsberg „Zur Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine sucht die Gemeinde Riegelsberg dringend und kurzfristig Wohnraum“, heißt es in einem Aufruf der Verwaltung, die um Unterstützung aus der Bevölkerung bittet.

Wer Wohnraum anbieten kann, wird um Kontaktaufnahme gebeten per E-Mail an liegenschaften@riegelsberg.de oder ab Montag, 7. März, 8 Uhr, unter Tel. (0 68 06) 9 30-1 42. Mit dem spontanen Aufruf, so Bürgermeister Klaus Häusle, wolle man auch „die Grundlage für ein koordiniertes Hilfsangebot schaffen, welches im ersten Schritt daraus besteht, möglichen Wohnraum für geflüchtete Menschen zu ermitteln“. Voraussichtlich werde die Gemeinde ab kommender Woche weitere Hilfeaufrufe auf ihrer Internetseite starten, etwa für Sachspenden und freiwillige Hilfsangebote. Auch wer über ukrainische Sprachkenntnisse verfügt, sehr gerne als Muttersprachler, kann sich melden per Mail an: gemeinde@riegelsberg.de.