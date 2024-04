Verkehrsbehinderung in Riegelsberg erwartet Ortsdurchfahrt Riegelsberg wird gesperrt

Mit Beginn der Sommerferien – die am Montag, 15. Juli, starten – lässt der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) die Saarbrücker Straße (B 268) in Riegelsberg umfangreich sanieren – von der Einmündung Russenweg bis zur oberen Einmündung der Riegelsberger Straße. Das wird Einfluss auf die motorisierten Verkehrsteilenhmer, die Saarbahn-Kunden und Anwohner haben: Sieben Bauabschnitten sind vorgesehen, jeweils unter Vollsperrung der betroffenen Abschnitte. Insgesamt sind gut zwei Monate für die Arbeiten veranschlagt, in deren Verlauf durch die Saarbahn GmbH auch Teile der Gleise ersetzt werden – von der Riegelsberger Straße bis zur Marienstraße und von der Einmündung der Kirchstraße in die Saarbrücker Straße bis zur Alten Post. Somit wird die Saarbahn in dieser Zeit auch nicht durchs Köllertal bis Lebach fahren können, vorübergehende Endstation ist Riegelsberg Süd.