Ungewöhnliches für die tollen Tage : Riegelsberg: Kinderfastnacht wird in Parkbuchten gefeiert

Riegelsberg Fastnacht in Riegelsberg ohne Ziehwäänschesumzug und ohne jegliche Narretei? Nicht denkbar, sagte sich die Elterninitiative für ein kinderfreundliches Riegelsberg (E.I.) und suchte nach einer corona-konformen Faschingsfeier.

Die Lösung: Eine Kinder-Open-Air-Feier mit Voranmeldung auf dem Kaufland-Parkplatz am Faschingssonntag, 27. Februar, von 13.11 bis 16.11 Uhr (Einlass ab 12 Uhr). Dass sich viele Familien trotz Corona-Auflagen zu der Feier angemeldet haben, gibt dem neuen Team um die erste Vorsitzende Tina Hoen Recht. „Mit dieser Idee haben wir wieder einen Nerv von jungen Familien getroffen. Nur so kann erklärt werden, dass bereits in kürzester Zeit alle Tische vergeben waren“, freut sich Tina Hoen. Unterstützt wird die E.I. bei der Veranstaltung von den Sportschützen Riegelsberg, dem Karnevalsverein Riegelsberg, dem THW Riegelsberg, dem DRK Riegelsberg/Walpershofen und den Wrestlern Walpershofen. Jede teilnehmende Familie/Gruppe bekommt ihre eigene Parkbucht mit Tisch und Sitzbänken. Zwischen jeder Gruppe ist eine Parkbucht Abstand, sodass alle Hygiene-Regeln eingehalten werden können. Somit könnte dies die größte Faschingsveranstaltung 2022 zumindest im Köllertal werden. Auch der saarländische Rundfunk hat sich bereits angekündigt und will live aus Riegelsberg berichten. Eintritt ist nur mit vorheriger Anmeldung und Eintrittskarte möglich.