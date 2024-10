„Alles ist möglich“ Inklusions-Musical der Stiftung Rückhalt feiert in Riegelsberg Premiere

Am Samstag feiert das Projekt der saarländischen Stiftung „Rückhalt“ in der ausverkauften Riegelsberghalle in Riegelsberg seine Premiere.

03.10.2024 , 09:30 Uhr

Inklusions-Musical der Stiftung Rückhalt feiert Premiere – Bilder von den Proben 18 Bilder Foto: Marko Völke

Von Marko Völke