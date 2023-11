Mit der Welt verbunden Nur keine Furcht vor der digitalen Welt

In den nun 25 saarländischen VMGHs treffen sich Menschen aller Altersgruppen. Gemeinsam sollen sie die Herausforderungen der digitalen Welt meistern und so einen Dialog über alle Altersgruppen hinweg erzeugen. Am Anfang stehen Kurse zum Umgang mit dem Tablet. Danach treffen sich die Teilnehmer ein- bis zweimal im Monat im Walpershofer Mehrgenerationenhaus, zuständig dafür ist Kerstin Halladin von der ABG Riegelsberg/Heusweiler. „Sie können so am Geschehen in der ganzen Welt teilnehmen“, sagte Bürgermeister Klaus Häusle.