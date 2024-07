Kommunalpolitik im Köllertal Riegelsberg hat neuen Gemeinderat

Wenn der Berg nicht zum Prophet kommt … In der konstituierenden Sitzung des neuen Riegelsberger Gemeinderates wurden die Mitglieder per Handschlag verpflichtet. Dabei ging Bürgermeister Klaus Häusle (SPD) im wahren Wortsinn einen etwas anderen Weg: Statt jeden einzelnen der Abgeordneten zu sich kommen zu lassen, drehte er eine schnelle Runde an den in U-Form stehenden Tischen vorbei und reichte jedem die Hand, so war die Verpflichtung aller Ratsmitglieder ruckzuck beendet.