Franz-Josef Warken gestorben : Ein Streiter für Walpershofen und die Heimatkunde

Riegelsberg CDU-Lokalpolitiker Franz-Josef Warken verstorben.

Knapp einen Monat nach seinem 70. Geburtstag ist der Riegelsberger Kommunalpolitiker Franz-Josef Warken vergangenen Freitag plötzlich und unerwartet verstorben. Der freiberufliche Architekt hat sich seit seinen Jugendtagen für seinen Heimatort Walpershofen engagiert. Mit 16 Jahren trat er in die Junge Union ein, mit 19 Jahren in die CDU. Schnell übernahm er politische Ämter, so wurde er in der JU Kreisvorsitzender Saarbrücken Land, im Ortsverband der CDU des Riegelsberger Ortsteils Walpershofen war er 25 Jahre lang Vorsitzender, 2009 wurde er zum Ehrenvorsitzenden gekürt. Im Gemeinderat Riegelsberg saß er von 1984 bis 2009, als Beigeordneter war er von 1999 bis 2004 aktiv.

In den Zeiten, in denen in Riegelsberg noch heftig über die Saarbahn gestritten wurde, setzte sich der Junggeselle dafür ein, dass in Walpershofen die Saarbahn-Brücke mit 50 Meter – teils auf Kosten der Gemeinde – erheblich größer als geplant gebaut wurde. Damit wurde in Walpershofen eine großzügige Ortsmitte ermöglicht, die nicht länger durch den Bahndamm zweigeteilt war – die frühere Durchfahrt war keine zehn Meter breit gewesen.