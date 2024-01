Saar-Geschichte - die Nachkriegszeit Wie war er so, der „Joho“?

KEB-Sprecher Jürgen Born erinnert sich an die Fahrt mit einer KEB-Gruppe ins einstige Kloster „Notre Dame des Lumières“ in der Provence, wo sich Johannes Hoffmann 1941, verfolgt durch die Nazis, versteckt hatte, bevor er mit Hilfe eines gefälschten Passes nach Brasilien fliehen konnte. Bei einigen Teilnehmern der KEB-Fahrt, so Born, sei die Nachkriegszeit im Saarland noch gut in Erinnerung: „Zahlungen mit französischen Franken, Ausweiskontrollen nach Frankreich und an der Grenze zur Pfalz, die Einkaufsfahrten ‚ins Reich‘, um sich die Wünsche nach den begehrten deutschen Qualitäts- und Markenwaren, trotz der damit verbundenen Hindernisse an der Grenze, zu erfüllen.“ Besonders in Erinnerung geblieben seien auch die politischen Diskussionen in den Familien, über die Zukunft und die Ausrichtung des Saarlandes – Autonomie der Saar als Keimzelle eines künftigen Europas, wie es Johannes Hoffmann wollte? Hinwendung nach Frankreich? Oder der – letztlich von der Mehrheit gewünschten – Anschluss an die Bundesrepublik Deutschland?