Feuerwehr im Einsatz Tragisches Feuer in Riegelsberg fordert ein Todesopfer

Riegelsberg · Ein verheerender Brand in Riegelsberg hat in der Nacht ein Todesopfer gefordert. Was bislang bekannt ist.

10.05.2024 , 09:39 Uhr

10 Bilder Tragisches Feuer in Riegelsberg fordert ein Todesopfer 10 Bilder Foto: Thorsten Kremers