Wahlkampf im Regionalverband Versehen oder unlauterer Wahlkampf?

Es ist inzwischen unübersehbar: Der Wahlkampf zur Kommunalwahl im Saarland – am 9. Juni 2024 – hat begonnen. Zur Wahl steht dabei in den zehn Kommunen des Regionalverbandes auch ein neuer Regionalverbandspräsident oder neue Präsidentin, ein Nachfolger oder Nachfolgerin für Amtsinhaber Peter Gillo (SPD), der wegen des Erreichens der Altersgrenze nicht mehr kandidiert. Für die SPD tritt die Riegelsbergerin Carolin Lehberger an, derzeit Direktorin der Volkshochschule des Regionalverbandes. Und die hat, wie in der Politik von vielen Kandidaten in vielen Bereichen üblich, eine Facebook-Seite, auf der sie über ihr Tun berichtet.