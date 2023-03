Neben der künftigen Kita Gisorsplatz Riegelsberg bekommt einen Super-Spielplatz

Durch den Neubau einer Kindertagesstätte auf dem bisherigen Spielplatzgelände an der Ecke Gisorsstraße/Auf Wippelt (wir berichteten) wird der Bau eines neuen Spielplatzes in unmittelbarer Nähe notwendig. Das Büro für Landschaftsarchitektur Frank Zoller aus Illingen hat in Zusammenarbeit mit der Spielplatzkommission des Ortsrates Riegelsberg und der Verwaltung einen Entwurf erarbeitet, den Zoller in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorstellte.