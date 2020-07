Mehrkosten in Riegelsberg : Schulanbau wird 400 000 Euro teurer

Der Spatenstich zum Erweiterungsbau an der Leonardo-da-Vinci Grund-und Gemeinschaftsschule in Riegelsberg findet am Mittwoch (07.11.2018) statt. Im Bild: (v.l.) Klaus Häusle, Bürgermeister von Riegelsberg, Peter Gillo, Regionalverbandsdirektor, Birgit Huonker (Linke), Manfred Maurer (CDU), Frank Schley, Architekturbüro Schley und Trepic, Volker Schmidt (SPD Vorsitzender im Regionalverband), Helmut Donnevert, Regionalverband schulpolitischer Sprecher (CDU) und Karin Elsner, Bildungsministerium Foto: BeckerBredel Foto: BeckerBredel