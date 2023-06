Riegelsberg Radfahrer-Schutzstreifen in der Saarbrücker Straße?

Der Gemeinderat Riegelsberg tagt am Montag, 19. Juni, 18 Uhr, im Rathaussaal. Im öffentlichen Teil der Sitzung steht erneut das Radverkehrskonzept der Gemeinde im Mittelpunkt. Das Konzept schlägt 66 Maßnahmen vor, die in den nächsten Jahren nach und nach umgesetzt werden sollen, um Riegelsberg „fahrradfreundlicher“ zu machen. Am 22. Mai hatte der Gemeinderat dem Umsetzen der ersten Maßnahmen zugestimmt. So sollen ab diesem Sommer Fahrradschutzstreifen in der Köllner Straße, der Wolfskaulstraße und in der Holzer Straße, jeweils in Fahrtrichtung bergauf, aufgebracht werden (wir berichteten).