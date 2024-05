Polizeibericht Polizist erwischt „privat“ eine Diebin

In der Handtasche war auch ein Geldbeutel, aus dem die Diebin in einem unbeobachteten Moment Bargeld entwendete. Die Täterin verließ jedoch auffallend zügig das Geschäft, „woraufhin die Geschädigte nach ihrer Tasche schaute und den Diebstahl feststellte“, heißt es im Polizeibericht. Zufällig war gerade auch ein Bundespolizist, der privat unterwegs war, im Laden. Er bemerkte den Vorfall und verfolgte die Täterin. Die stieg zwar in einen Bus, dessen Abfahrt der Polizist nicht mehr verhindern konnte, er folgte dem Bus jedoch mit dem Auto. So wurde die Täterin schließlich an der nachfolgenden Haltestelle geschnappt.