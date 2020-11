Polizei sucht Zeugen : Papiercontainer in Riegelsberg angezündet

Die Polizei ermittelt in einem Fall von Brandstiftung in Riegelsberg. Foto: dpa/Carsten Rehder

Riegelsberg Die Polizei sucht Zeugen einer Brandstiftung. Wie die Ermittler am Dienstag mitteilten, haben unbekannte Täter in Riegelsberg am Montagvormittag in der Alleestraße einen Papiercontainer in Brand gesetzt.

Unmittelbar vor dem Feuer hat ein Zeug eine Gruppe Jugendlicher in der Nähe des Containers gesehen. Ob die Gruppe etwas mit der Brandstiftung zu tun hat, ist Gegenstand der Ermittlungen.