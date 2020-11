Riegelsberg : Täter flüchtet nach Einbruchsversuch

Die Polizei sucht den Täter, nach der nach einem gescheiterten Einbruchsversuch in Riegelsberg geflüchtet ist. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Riegelsberg Ein Unbekannter ist in der Nacht zu Montag beim Versuch in die Lidl-Filiale auf dem Walter-Wagner-Platz in Riegelsberg einzubrechen gescheitert. Der Täter hat nach Angaben der Polizei kurz nach Mitternacht versucht, die Tür des Notausgangs aufzuhebeln.

Dabei wurde der akustische Alarm ausgelöst. Der Einbrecher flüchtete.