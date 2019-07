Wer sah die Raser? : Polizei sucht Zeugen nach Verfolgungsjagd durch den Saarbrücker Westen

(ole) Die Polizei hat zwar nach einer Verfolgungsjagd durch den Saarbrücker Westen zwei Verdächtige gefasst. Aber sie sucht noch Fahrerinnen und Fahrer, die wegen des Zwischenfalls womöglich nur knapp einem Unfall entgingen.

Zunächst war das später gestoppte Auto, ein S-Klasse Mercedes, in der Abfahrt Malstatter Brücke der A 620 zur Brückenstraße auf einen Pizza-Wagen geprallt und einfach weitergefahren. Auf der Flucht vor der Polizei rasten die Unfallverursacher auf der Breite Straße Richtung Innenstadt. Obwohl die Ampel auf Rot stand, bog der Fahrer nach links ab in die Katharinenstraße. Hierbei musste mindestens ein entgegenkommendes Fahrzeug stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Kurz darauf stoppten Beamte der Inspektion Burbach den Mercedes schließlich. Die Insassen, 34 und 42 Jahre alt, sind in Frankreich gemeldet und standen vermutlich unter Drogen. Polizeibekannt sind beide. Einer sitzt in Untersuchungshaft. Nach der wilden Verfolgungsjagd kommt ein Verfahren wegen Fahrerflucht und Straßenverkehrsgefährdung auf einen der beiden Männer zu.