später lesen Wer kann Hinweise liefern? Polizei sucht weißen VW Golf FOTO: dpa / Bernd Settnik FOTO: dpa / Bernd Settnik Teilen

Twittern







In der Riegelsberger Wolfskaulstraße ist es am vorigen Montag kurz nach 19 Uhr zu einem Fluchtunfall gekommen, meldet die Polizei. Wie Zeugen berichteten, streifte ein weißer VW Golf mit grüner Aufschrift beim Vorbeifahren ein am Fahrbahnrand abgestelltes Auto, an dem ein Sachschaden von geschätzten 250 Euro entstand.