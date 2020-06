Zeugenaufruf : Polizei sucht Graffitisprayer in Riegelsberg

Wer hat den oder die Grafitti-Sprayer in Riegelsberg gesehen? Foto: picture alliance / Friso Gentsch/Friso Gentsch

Riegelsberg In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein unbekannter Graffitisprayer sein Unwesen in Riegelsberg getrieben. Der Täter brachte mehrere sogenannte Tags in silberner Sprühlackfarbe an der Hauswand eines Privatanwesens in der Heusweilerstraße und an den Wänden einer nahe gelegenen Bahnunterführung an.