Mann im psychischen Ausnahmezustand : Polizei stürmt Riegelsberger Haus

Polizei und Rettungskräfte bei einem vorsorglichen Großeinsatz am Montag, 26. Juli, in Riegelsberg. Foto: BeckerBredel

Riegelsberg Zu einem groß angelegten Polizeieinsatz ist es am Montag in der Gartenstraße in Riegelsberg. Zeugen hatten die Beamten informiert, dass sich dort ein Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befinde und eine Gefahr für sich und möglicherweise auch andere darstellen könnte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von BeckerBredel